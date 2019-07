Rai 1 a Como: riprese per il programma "Paesi che vai" in città, a Brunate e sul lago

Como di nuovo protagonista in tv: da martedì 2 a venerdì 5 luglio 2019 la troupe di Rai1 del programma "Paesi che vai" in onda la domenica mattina sarà in città e sul lago di Como per girare la puntata che andrà in onda in autunno. Al centro ci saranno Alessandro Volta e la seta per Como e Brunate, la Tremezzina per il lago.

Il Comune di Como e il Consorzio Como Turistica, già tra i promotori del progetto della Como Lake Film Commission, continuano a credere in questo strumento di marketing territoriale e proseguono nel dialogo con le diverse produzioni televisive compiendo importanti passi nella promozione del lago di Como come location di set televisivi e cinematografici.

Per quattro giorni Como ospiterà una troupe di Rai 1 impegnata nelle riprese di una puntata del programma ideato e condotto da Livio Leonardi. In media i telespettatori sono 1.700,00 con uno share che supera il 20%. L’ufficio Marketing territoriale del Comune ha offerto supporto operativo per la realizzazione delle riprese, il Consorzio Como Turistica ha fornito supporto logistico e organizzativo indicando location e protagonisti rappresentativi di Como e del suo territorio come già accaduto in passato con altre produzioni Rai come “Sereno Variabile” e “Terre Meravigliose”.

Le location delle riprese

Sono state individuate prestigiose location come Villa Olmo, il Tempio Voltiano, Villa Carlotta, Villa Balbianello, il monumento Life Electric e altre aree della città di Como tra cui piazza Duomo, la chiesa di San Donnino e il Museo della Seta, oltre a Brunate. Protagonisti della puntata comasca saranno alcune delle più storiche e rappresentative location del nostro lago, la figura di Alessandro Volta e la tradizione serica comasca.

"Paesi che vai"

Il programma racconta l'incomparabile patrimonio culturale, artistico e archeologico esteso sull'intero territorio nazionale. L'Italia può essere certamente considerata un grande "museo diffuso" da divulgare e promuovere. Il Territorio declinato nei suoi molteplici aspetti e risorse: la storia, l'arte, l'architettura, i siti archeologici, i monumenti, la cultura, le tradizioni, gli usi e i costumi popolari, l'ambiente, le risorse naturali, le specialità enogastronomiche, le peculiarità dell'ingegno e del talento italiano ed internazionale. Tratta di curiosità legate ai luoghi: le particolarità, gli eventi, le feste.

Racconta le aneddotiche legate ai luoghi dell'arte e della storia. Ogni calendario rispecchia la storia, le tradizioni, la cultura di un popolo: sul filo dei giorni e dei mesi si snoda una collana di miti e leggende, di riti ed usanze che spesso sono frutti sincretistici di stratificazioni millenarie. I paesaggi incontaminati, i parchi e le riserve naturali sono descritti nella loro eccezionale e sorprendente bellezza, patrimonio rigenerante da vivere e salvaguardare. Il programma va alla scoperta anche dei prodotti tipici, dei nostri prodotti di punta nel Mondo, del nostro ingegno e talento, della produzione "Glocal" il "locale" globalizzato. Una vetrina dell'Eccellenza del Made in Italy, una dimostrazione di come tradizioni e qualità sono il meraviglioso DNA di tutto il Paese. Il "Viaggio" vissuto come un'esperienza indimenticabile di conoscenza di un territorio, attraverso i suoi incantevoli paesaggi, la sua affascinante storia, la sua ospitale gente, le sue deliziose tipicità, le sue interessanti peculiari curiosità. Un modo diverso e sorprendente di vivere i luoghi, i detti, i comuni, i "Paesi che vai".

Il conduttore

La trasmissione è condatta dal giornalista Livio Leonardi, Caporedattore e Capostruttura Rai . Dal maggio 2013 è Capostruttura del Nucleo Produttivo "Programmi di Rilevanza Istituzionale e di Servizio" di Rai1, nell'ambito del quale è ideatore, autore e conduttore del format originale Paesi che vai... Luoghi, detti, comuni , in onda dall'8 settembre 2013 su Rai1 . Il 1º febbraio 2019 il giornalista Livio Leonardi è stato insignito della medaglia d’oro dalla Società Dante Alighieri per la diffusione, la divulgazione e promozione del patrimonio paesaggistico e culturale italiano.