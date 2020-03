Ospedale Sant'Anna: non ce l'ha fatta Roberto Stella, presidente dei medici varesini

Da sempre attivissimo nella sanità lombarda, il medico bustocco si era particolarmente mobilitato in queste settimane contro il coronavirus. Ed è proprio questa infezione ad averlo portato questa notte alla morte. Ricoverato già da qualche giorno al Sant'Anna di Como, il presidente dell'Ordine dei Medici di Varese aveva 67 anni. Malato anche uno dei suoi colleghi di studio.

La Professione medica paga il più alto tributo al Covid-19

Sono le parole del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, nel dare la notizia della morte del collega: “Oggi è un giorno estremamente triste. Il Coronavirus – anche se la causa dovrà essere stabilita dall’Istituto Superiore di Sanità, pare essere questa - si è portato via in pochi giorni un amico, un collega, un presidente sempre pronto a spendersi per gli altri, senza risparmiarsi. La Professione paga un tributo altissimo all’epidemia di Covid-19. La perdita dell’amico Roberto è incommensurabile. Il Servizio Sanitario Nazionale, la Medicina generale, la Fnomceo, l’Ordine e tutti gli iscritti perdono un professionista appassionato, pronto a mettersi a servizio dei colleghi, i suoi pazienti perdono un medico capace di curare e di prendersi cura senza limiti. Siamo vicini alla famiglia, cui ci stringiamo e offriamo, per tutto ciò che sarà possibile, il nostro supporto, e ai colleghi del Consiglio, che erano diventati per lui come una seconda famiglia”.

Così l'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese: “Il Servizio Sanitario Nazionale e lombardo, la Medicina nazionale e varesina hanno perso una guida attenta, un amico sicuro, un lavoratore appassionato, acuto, instancabile; i suoi pazienti hanno perso un amico e un uomo capace di curare e prendersi cura senza limiti”.