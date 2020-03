Erba, l'Ospedale Fatebenefratelli raddoppia i posti del reparto Covid-19, ma c'è bisogno del nostro aiuto

La lettera del Direttore Sanitario Dott. Pierpaolo Maggioni per illustrare le iniziative del Presidio Fatebenefratelli di Erba si può trovare integralmente sul sito dell'ospedale. In questo comunicato viene spiegato come il nosocomio erbese abbia riorganizzato varie aree per poter fronteggiare l'emergenza coronavirus. In particolare ecco la strategia adottata per raddoppiare i posti per assistere i pazienti affetti da Covid-19

»Visto il progressivo avanzamento dell'epidemia-scrive il Direttore Sanitario- nel nostro territorio di riferimento e nelle aree geografiche vicine, si è in procinto di trasferire la Riabilitazione dal padiglione A al padiglione B con una riduzione dei posti letto che da 39 verranno ridotti a 10/18 posti letto: gli ulteriori 39 Posti Letto che si libereranno saranno destinati ad accogliere altri pazienti Covid-19 pos. Detta trasformazione avrà luogo non appena avrà termine il reclutamento di ulteriore personale infermieristico e di supporto che è in corso: il personale medico verrà recuperato dalle restanti U.O. ospedaliere che funzionano a regime ridotto.»

Infine si ringrazia «...tutto il personale della struttura che vista la difficoltà del momento si è reso disponibile a supportarsi vicendevolmente e a tutti gli operatori, che nel corso del loro lavoro hanno rivisto le loro turnistiche o sono stati a loro volta colpiti dalla malattia».

Sul sito dell'ospedale c'è anche la possibilità di fare una donazione a questo link, :abbiamo bisogno del vostro aiuto. #FermiamoloInsieme.