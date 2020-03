Torna l'ora legale, si allungano le giornate: ecco quando spostare le lancette dell'orologio

Nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo 2020 torna l'ora legale, le lancette andranno spostate avanti, dalle 2 alle 3, e quel giorno quindi dormiremo un'ora in meno. Tra il tardo pomeriggio e la sera però il buio si farà attendere e così le nostre giornate saranno più lunghe. In questi anni grandissimo aiuto è venuto dai device, che aggiornando automaticamente l'orario ci permettono la prima mattina di non avere il classico dubbio “devo portare le lancette avanti o indietro?”. Questo secondo alcuni è però soltanto il meno sgradevole degli effetti collaterali di questo cambiamento, negli anni in tanti si sono battuti infatti per l'abolizione dell'ora legale, considerando che l'Unione Europea ha fatto cadere l'obbligo per i paesi membri di spostare le lancette e quindi ogni Stato dal 2021 potrà decidere in autonomia.

L'ora legale all'epoca del coronavirus: ritmi e bambini

Se è vero che restando chiusi in casa i nostri ritmi forse risentiranno meno del cambiamento, è anche vero che quell'ora di luce in più la sera potrebbe in ogni caso giovare sull'umore, spingerci a essere più energici e a protrarre le nostre attività. Attenti a non esagerare però: secondo gli esperti infatti tenere dei buoni ritmi quotidiani in questa fase di giornate rarefatte aiuta la salute psicofisica.

Molti di noi poi stanno sperimentando in queste settimane la necessità di tenere impegnati i bambini e allora perché non approfittare del cambio dell'ora per insegnare ai più piccoli a leggere l'orologio? Su internet si trovano tantissime schede da stampare di quadranti nudi a cui inserire le lancette.

Cambio dell’ora: consigli per adattarsi in fretta

Il nostro fisico (inteso come corpo e mente) impiega alcuni giorni ad abituarsi al cambio dell'ora. Molti di noi hanno sperimentato la sgradevole sensazione di sentirsi più stanchi e soprattutto più irritabili, facciamo fatica a concentrarci e siamo meno produttivi. Per alcuni di noi addirittura intervengono sintomi fisici come nausea e inappetenza, sintomi che comunque non richiedono l’assunzione di farmaci.

Il consiglio è sempre lo stesso: mantenere i ritmi, anche se magari la mattina facciamo più fatica ad alzarci, se all’ora di pranzo abbiamo poca fame e verso le 3.00 vorremmo svuotare la dispensa: piccole “forzature” ci permettono di tornare prima alla normalità. Un po’ di esercizio fisico, del tipo yoga o ginnastica dolce, appena svegli e prima di cena possono senz’altro aiutare.