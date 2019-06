Laglio, Barack e Michelle Obama sul lago di Como: ospiti di Clooney a Villa Oleandra

L'ex presidente americano Barack Obama e sua moglie Michelle sarebbero attesi sul lago di Como, per la precisione a Laglio a Villa Oleandra, ospiti dei padroni di casa George e Amal Clooney.

La notizia, riportata dal quotidiano La Provincia, fa crescere l'attesa sul Lario: a Laglio è fermento sia per l'arrivo della star hollywoodiana con famiglia al seguito (la moglie Amal e i figli, i gemelli Ella e Alexander, con seguito di tate, personale e guardie del corpo), sia, a maggior ragione, per l'attesa dei prestigiosi ospiti.

Secondo le indiscrezioni i coniugi Obama dovrebbero arrivare a Laglio venerdì insieme alle figlie Sasha e Malia. Personale al lavoro per predisporre tutte le misure di sicurezza per proteggere l'ex coppia presidenziale dall'assalto di curiosi e fotografi.