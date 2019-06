Obama è arrivato a Laglio da Clooney: inizia la vacanza sul lago di Como

Attesa finita, Barack Obama e famiglia sono finalmente arrivati a Laglio. Inizia, dunque, il weekend di vacanza sul lago di Como a Villa Oleandra, ospiti di George Clooney, per la famiglia dell'ex presidente degli Stati Uniti.

Dopo essere atterrato all'aeroporto di Malpensa, Obama è stato scortato fino a Como con una carovana di auto arrivate a Laglio intorno alle 14.30. Ad attendere l'ex numero uno della Casa Bianca c'erano numerosi giornalisti e paparazzi giunti da tutta Italia che da giorni stazionano intorno a una Villa Oleandra blindata grazie a imponenti misure di sicurezza.

Laglio caput mundi, dunque, come aveva annunciato il sindaco del paesino del lago Roberto Pozzi su facebook nei giorni scorsi. Evidenti le ricadute turistiche di questo evento che assume rilevanza internazionale.

Dopo tanta attesa, prende il via il finesettimana di vacanza sul Lario: Obama dovrebbe trattenersi a Laglio fino a lunedì in compagnia dell'amico Clooney e di sua moglie Amal e godere delle bellezze del nostro lago.

In primis lo spettacolo dell'incendio dell'Isola Comacina, sabato 22 giugno, di cui Clooney è un appassionato.