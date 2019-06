Il giorno di Obama da Clooney sul lago di Como: l’attesa a Laglio

Tutto pronto a Laglio per l'arrivo di Barack Obama e famiglia a Villa Oleandra, ospiti di Clooney: l'ex presidente degli Stati Uniti è atteso insieme alla moglie Michelle e alle figlie Malia e Natasha per la giornata di sabato 22 giugno 2019. Dovrebbero trattenersi a Laglio per il weekend.

Occhi di mezzo mondo puntati sul lago di Como, quindi, con i paparazzi che già da venerdì sono assiepati intorno a Villa Oleandra per fotografare la ex coppia presidenziale con i padroni di casa, che giovedì si sono concessi una cena al ristorante Gatto Nero a Cernobbio. Gli Obama arrivano sul Lario proprio in occasione della Sagra di San Giovanni, spettacolo pirotecnico amato da Clooney che lo ammirerà insieme agli ospiti.

Ad attenderli un paese blindato, con imponenti misure di sicurezza predisposte per l'occasione: dopo il vertice in Prefettura, il sindaco Roberto Pozzi ha firmato quattro ordinanze per vietare l’accesso alla spiaggia Riva Soldino, al molo di Laglio, dove non si potrà transitare neppure a piedi. E ancora divieto di accesso e di sosta con rimozione forzata nel parcheggio di Soldino, che si trova sul retro di Villa Oleandra, così come in piazza Barelli. In vigore anche il divieto per le imbarcazione di tenersi a 150 metri dalla costa nei pressi di Villa Oleandra.

Il conto alla rovescia per l'arrivo di Obama, dunque, è iniziato: dovrebbero rimanere a Laglio fino a lunedì. Un evento di rilevanza internazionale che torna a riaccendere i riflettori sul lago di Como.