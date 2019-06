Obama da Clooney a Laglio, il lago di Como fa il giro del mondo

"Laglio caput mundi": così aveva commentato qualche giorno fa il sindaco del paese sul lago, Roberto Pozzi, la visita dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, ospite con la famiglia a Villa Oleandra dell'attore George Clooney. Una weekend di vacanza, dal 22 al 24 giugno 2019, che sta proiettando il Lario alla ribalta delle cronache rosa e non solo di tutto il mondo.

Da giorni, infatti, Laglio è assediata da paparazzi e giornalisti arrivati da ogni parte d'Italia e la notizia della vacanza lariana di Obama è arrivata sulle pagine dei quotidiani e dei siti internet di ogni parte del globo.

Clooney candidato alle primarie democratiche Usa?

La stampa internazionale parla di questo incontro cercando di svelare retroscena e curiosità del soggiorno dell'ex numero uno della Casa Bianca. Ma c'è anche chi vede in questo weekend un risvolto politico: come riporta Il Messaggero, l'incontro potrebbe essere il preludio alla discesa in campo di Clooney come candidato alle primarie per i democratici, con cui sono schierati l'attore e la moglie Amal, avvocato impegnato nella difesa dei diritti civili. Primarie che si svolgeranno tra meno di un anno da cui uscirà il nome dello sfidante di Trump alle presidenziali americane del 2020.

Il "grazie" del sindaco di Laglio alla polizia

Politica a parte, è innegabile che questa visita rappresenti per il lago di Como un evento storico e "un'eccezionale promozione per il nostro territorio", come aveva affermato sempre Pozzi nei giorni scorsi. E pazienza se per l'occasione il paese dovrà sopportare qualche piccolo disagio: l'imponente dispositivo di sicurezza messo in campo, infatti, ha portato a diverse ordinanze relative alla viabilità, ai parcheggi e alla navigazione. Sabato 22 giugno Obama è arrivato a Villa Oleandra direttamente dall'aeroporto di Malpensa, dove è atterrato, ed è stato scortato fino a Laglio da uan carovana di 12 auto, aperto e chiuso dalla polizia.

Su facebook è arrivato puntuale il ringraziamento del sindaco di Laglio alle forze dell'ordine che stanno garantendo la sicurezza.

Insomma, qualche disagio è inevitabile, ma poco importa: per tre giorni il lago di Como è al centro delle cronache internazionali con le evidenti ricadute turistiche che tutto questo porterà.