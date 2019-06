Obama da Clooney, il sindaco di Laglio: "Che Dio ce la mandi buona"

Ha proprio ragione il sindaco di Laglio, Roberto Pozzi: per una volta Laglio sarà "caput mundi". Nel piccolo paese rivierasco fervono i preparativi nell'attesa dell'arrivo dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, ospite di George Clooney e della moglie Amala a Villa Oleandra. Ma più sale l'attesa più sale l'ansia, nella preoccupazione che tutto fili liscio. Per garantire ordine e sicurezza sono state emanate quattro ordinanze con obblighi e divieti affinché la zona intorno alla villa di Clooney non venga presa d'assalto dai curiosi. Sarà pronta Laglio a questo grande evento? Se lo chiede il primo cittadino di Laglio che sulla sua pagina Fecbook oltre a dare qualche delucidazione ai propri concittadini riguardo all'imminente arrivo dell'illustre personaggio (che sara accompagnato dalla moglia Michelle) ha tradito la tensione che lo sta accompagnando in questi giorni.

"Laglio caput mundi. Questo fine settimana Laglio vedrà la presenza dell'ex Presidente degli Stati Uniti d'America Barak Obama e della sua famiglia, ospiti del nostro concittadino onorario George Clooney e di sua moglie Amal Alamuddin.

Un'eccezionale promozione per il nostro territorio ed un grande onore. Ma non mancherà qualche onere... Ci scusiamo, in anticipo, con i cittadini di Laglio che dovranno sopportare qualche piccolo disagio.

Dal Tavolo per la Sicurezza svolto stamane in prefettura sono emerse indicazioni in merito alla necessità di rendere disponibili alcune aree a parcheggio per i mezzi della sicurezza e di precludere l'accesso pedonale ad altre. La visita si svolgerà nelle giornata di sabato 22 - domenica 23 e lunedì 24 giugno.

Commento brevemente le 4 ordinanze emanate che troverete allegate. Sarà vietato uso e accesso del posteggio di Soldino alle spalle di Villa Oleandra, che sarà utilizzato dai mezzi della sicurezza. In alternativa, consigliamo di utilizzare le aree di sosta lungo Via Bernasconi.

Sarà vietato l'accesso al molo di Laglio ad esclusione dei proprietari delle barche e sarà vietato l'accesso alla spiaggetta di Riva Soldino.

Inoltre per esigenze televisive si occuperanno 2 stalli sosta in Piazza Barelli. Ripeto. qualche disagio per un ritorno d'immagine impagabile.

E che Dio ce la mandi buona...