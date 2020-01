Dopo i cinghiali, arriva l'emergenza nutrie: "La soluzione non è solo abbatterle"

I cinghiali stanno invadendo le zone montane al confine con la Svizzera e arrivano fino alle case, mentre le nutrie sono ovunque nelle zone più pianeggianti. È ancora una volta Codacons a far notare il problema e a rilevare che nonostante siano anni in cui le nutrie si stanno riproducendo senza controllo, la Regione non ha ancora fatto niente.

«Arginare il problema non significa abbattere le nutrie come qualcuno ha consigliato, ma è necessario trovare rimedi che non prevedano l'uccisione; rimedi che già esistono e che molti esperti consigliano - afferma Marco Donzelli, Presidente del Codacons. Utilizzare mezzi di dissuasione fisici/meccanici o acustici; mezzi di gestione ambientale (come per esempio l'installazione di reti anti-nutria che già si fa a Mantova, Rovigo ed in Emilia-Romagna), oppure ancora il controllo della fertilità, sterilizzando l'animale».