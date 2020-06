Vigili del fuoco di Como, ecco il bimodale per le emergenze sui binari: da camion a locomotiva in pochi secondi

Un mezzo eccezionale, capace di muoversi sia su gomme che su rotaie grazie a una tecnologia fra le più avanzate nel campo. È la prima volta che il comando provinciale di Como ha nella sua flotta un bimodale capace di intervenire in modo repentino quando c’è un emergenza ferroviaria. Incidenti, deragliamenti, incendi sui convogli fanno ora meno paura grazie alla possibilità di portare facilmente questo grosso camion in una galleria, sulla costa impervia di una montagna o sul lungolago, dove c’è giusto lo spazio per i binari e in completa assenza di traffico.

