La piscina di Cantù si rifà il look: lavori fino a metà settembre

La piscina comunale di Cantù da qualche giorno è oggetto di importanti lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione. Si lavora, in particolare, alla rimozione dei vecchi serramenti del piano vasca in “uglass” di vecchia concezione per la successiva sostituzione con nuovi serramenti a taglio termico.

Questo importante intervento offrirà agli utenti del centro un migliore comfort ambientale, grazie alla superiore capacità di coibentazione delle nuove vetrate, oltre a migliorare notevolmente l’impatto estetico della struttura, resa più moderna e confortevole.

Si punta anche al risparmio energetico, una voce sulla quale Sport Management, gestore della struttura dal 2016, ha scelto d’investire per perseguire una linea sempre più “green”. Un ulteriore intervento d’efficientamento energetico, infatti, riguarderà la posa, lungo tutto il perimetro del centro sportivo, di un nuovo cappotto termico volto a rendere la struttura a coefficienti energetici considerevoli. Durante i lavori saranno infine trattati anche alcuni elementi delle armature dei ferri dei cementi.

L’opera in corso, che completa gli adempimenti d'appalto relativi alle manutenzioni straordinarie, è stata affidata, mediante bando pubblico, all’azienda Petas Srl di Verona, con un importo dei lavori pari a circa 438mila euro. Il termine dei lavori previsto è per la metà di settembre, alla ripartenza dei corsi invernali.