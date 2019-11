Nove nuovi carabinieri per il comando provinciale di Como: c'è anche una donna

Nella mattinata del 25 novembre 2019, il comandante provinciale dei Carabinieri di Como ha incontrato i 9 carabinieri neo promossi e da poco

giunti alla provincia lariana, per dar loro il benvenuto e per raccogliere le loro prime impressioni.

I militari, otto uomini ed una donna, hanno un’età media di 23 anni e provengono tutti dal 138° corso, intitolato al Carabiniere Medaglia d’Oro

al valor Militare alla memoria “Vittorio Marandola”, fucilato, a Fiesole, il 12 agosto 1944 dalle truppe tedesche occupanti, alle quali si consegnò, per evitare rappresaglie sulla popolazione, unitamente ai commilitoni Fulvio Sbarretti e Alberto La Rocca,

I carabinieri sono andati a rinforzare gli organici della Tenenza di Mariano Comense e delle stazioni di Appiano Gentile, Tremezzina, Centro Valle Intelvi, San Bartolomeo Val Cavagna e Menaggio. Ciò consentirà una ancora più efficace azione nel controllo del territorio testimoniando l’attenzione dell’Istituzione e del Comando legione carabinieri "Lombardia" nei confronti delle comunità della provincia di