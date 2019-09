Dodici nuovi autobus nella flotta di Asf. E gli investimenti non sono finiti

Oggi al Tempio Voltiano di Como ne sono stati mostrati 6, ma sono in realtà 12 i nuovi autobus di ultima generazione appena acquistati da Asf autolinee. Con un investimento di 2 milioni e mezzo di euro, di cui circa un uno e mezzo stanziati direttamente dalla compagnia e 960 mila arrivati invece da fondi della Regione Lombardia, questo è un investimento importanti per fare un balzo avanti con la flotta che viaggerà da quest'anno a Como e provincia. Grazie all'investimento, l'età media del parco mezzi scenderà sotto i 9 anni di vita “diventando - dice Valentina Astori, amministratore delegato della compagnia - uno dei parchi mezzi con l'età media tra le più basse in Italia. L'intenzione - prosegue - è quella di continuare in questa direzione, mettendo a disposizione anche nuovi investimenti per manutenzione dei mezzi già in strada”.

I nuovi mezzi nella flotta Asf Non ci sono foto disponibili.

E il presidente Guido Martinelli aggiunge: “Gli investimenti sono anche su altri fronti, per esempio nella formazione del personale su una guida sicura ed ecologica, o sul miglioramento delle infrastrutture di nostra competenza”. Alla presenza del sindaco Landriscina , il presidente Martinelli ha poi ricordato che per esempio con il comune di Como si vogliono apportare migliorie di sicurezza e comfort nell’autostazione di Piazza Matteotti. Presente anche il Presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca che si è dichiarato contentissimo per la novità “sia per il maggior confort dei apsseggeri, che per la riduzione drastica dell’emissione di gas nocivi”.