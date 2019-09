Il Noir in Festival dice addio al Teatro Sociale di Como

L'indiscrezione girava già da qualche giorno. Ma la quasi certezza che solo dopo solo tre edizioni il Noir in Festival lascerà la città arriva dal fatto che quest'anno il Teatro Sociale non sarà interessato dalla storica rassegna che nel 2017 aveva abbandonato Cormayeur per debuttare a Como e a Milano. Le ragioni potrebbere essere anche legate al bando del Comune, al quale gli organizzatori non hanno partecipato, e alla necessità di reperire i necessari fondi.

Va ricordato che lo scorso anno la rassegna aveva ricevuto un "contributo straordinario" dell'amministrazione comunale di 50 mila euro, difficilmente replicabile per l'edizione 2019. Nei tre anni precedenti, il Noir in Festival aveva portato a Como ospiti e film importanti. Il rischio che ora si trasferisca interamente solo a Milano, lasciando orfana La città dei Balocchi di uno dei suoi eventi clou, è un'ipotesi molto noir.