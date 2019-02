Negritra, dall'Indonesia alla Val d'Intelvi passando per Sanremo

I Negrita stanno festeggiando i loro primi venticinque anni di carriera sul palco dell'Ariston. In gara al Festival di Sanremo 2019, oltre 15 anni dopo la loro prima partecipazione, la band guidata dal cantante Paolo "Pau" Bruni ha presentato il brano I ragazzi stanno bene. Il video della canzone è stato in parte girato in Val d'Intelvi e in particolare sul "balcone d'Italia". Dalla vetta della Sighignola, già teatro tempo fa delle riprese di un video di Gianna Nannini, si intravvede il magnifico panorama offerto da quella magnifica terrazza naturale.

La canzone ha un testo impegnato come hanno specificato i Negrita in questi giorni: "È un cercare di evidenziare certe storture della società contemporanea, soprattutto italiana, che ci danno un po' fastidio. È un brano di resistenza umana e di speranza". Alle immagini lariane si contrappogono quelle dell'Indonesia che accompagnano la narrazione delle liriche in modo emblematico. Quelle con la band sono invece tutte in Val d'Intelvi.. Dopo Elisa, il Lario torna ancora protagonista anche grazie alla musica.