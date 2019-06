La top model Natalie Roser nuda per Guess a Villa Olmo

Lei è Natalie Roser, una delle modelle in bikini più richieste nella sua Australia. Natalie Roser è abituata a sfoggiare il suo corpo esplosivo anche sul suo profilo Instagram dove vanta oltre 1 millione di follower. Gli scatti questa volta arrivano da Como, dove nei giorni scorsi a Villa Olmo si è svolto l'evento Guess, nuova location sul lago di Como per il celebre brand dopo quella dello scorso anno a Villa Erba.

La super bionda, sexy e provocante come sempre, questa volta ha pubblicato due brevi video in bianco e nero che la riprendono mentre posa sotto il secolare albero del parco di Villa Olmo con un minuscolo bikini. La top model in queste settimane è però impegnata nel lancio del suo marchio di lingerie Rose & Bare, per il quale Natalie ha impiegato tre anni di lavoro prima di vedere realizzare il sogno di una linea di intimo tutta sua.