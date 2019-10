Tremila euro di multe in Ztl per il pass scaduto, ma non deve pagarle: il Comune di Como perde la causa

E se per una volta non fosse un cittadino il "furbetto" della Zona a traffico limitato? Per togliersi il dubbio un residente in città murata a Como ha deciso di presentare ricorso contro il Comune di Como a causa di una raffica di multe che gli sono state appioppate nel mese di marzo 2019 dal vigile elettronico: un totale di 3mila euro a causa di un pass ztl scaduto.

L'alternativa al ricorso sarebbe stata quella di pagare tutte le numerose contravvenzioni cosa che, sentendosi dalla parte della ragione, il povero cittadino di Como non ha voluto assolutamente fare. Ogni volta che entrava in città murata - più volte al giorno - la telecamera all'ingresso della Ztl lo multava. Solo dopo la notifica della prima multa il cittadino si è accorto in cosa era incappato. Ha pagato la prima multa ma ha presentato ricorso per tutte le altre. Con quale motivazione? Ha semplicemente citato il regolamento comunale che dice che le autorizzazioni per la Ztl sono valide "sino a quando il titolare risulta anagraficamente residente in Ztl" o domiciliato "sino alla scadenza del contratto d'affitto".

In poche parole l'autorizzazione a circolare in Ztl è determinata dallo "status" di residente o domiciliato in tale area e non dalla data di scadenza riportata sul pass.

Dunque, benché fosse riportata una scadenza sul pass dello stramultato residente (e benché utilizzasse l'auto intestata al padre) il giudice di pace di Como non ha potuto fare altro che accogliere il ricorso. La sentenza con le motivazioni del giudice sarà disponibile tra alcuni giorni.