Lutto al Conservatorio di Como: malore durante le prove, morto il maestro Marco Rossi

Un malore improvviso durante le prove che non gli hanno lasciato scampo: è morto così Marco Rossi, maestro del Conservatorio di Como, scomparso giovedì 29 novembre 2018 all'età di 58 anni.

Si è sentito male mentre suonava al Carducci, gettando nel lutto il mondo musicale lariano.

Nato a Milano, aveva aveva studiato al Conservatorio "Verdi", ma era anche laureato in Architettura al Politecnico di Milano.

Era pianista, clavicembalista e organista e all’intensa attività concertistica come solista ed accompagnatore aveva sempre affiancato una costante ricerca musicologica. Era autore di numerosi saggi, articoli e incisioni.

Sul Lario aveva stretto una fitta rete di rapporti grazie alla sua intensa attività come musicista e docente. Rossi lascia la moglie e un figlio che studia al Conservatorio di Como.

In questi giorni Rossi stava lavorando a un concerto benefico in programma proprio per venerdì 30 novembre al Teatro Excelsior di Erba contro il cyberbullismo dedicato a Rossini e organizzato da Innew Wheel club Erba Laghi. Evento ovviamente annullato, come comunica il club sulla sua pagina facebook, stringendosi nel dolore alla famiglia e agli amici del maestro.

Come comunicato sul sito ufficiale, dove la scomparsa di Rossi è annunciata "con profonda tristezza", venerdì 30 novembre il Conservatorio di Como rimarrà chiuso in segno di lutto.