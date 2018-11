Lutto al mercato coperto di Como: morto Luca Argenti, storico fruttivendolo di via Mentana

E' morto improvvisamente nella serata di mercoledì 28 novembre 2018 Luca Argenti, storico operatore del mercato coperto di via Mentana a Como dove aveva un banco di frutta e verdura.

44 anni, originario di Nesso, Argenti lascia tre figli.

Commosso il ricordo dei colleghi: Argenti lavorava da anni al mercato, era una persona sportiva e molto attiva, un bravo ragazzo a detta di tutti, uomo dall'animo buono, nobile e gentile, disponibile con tutti e per questo molto amato.

Al mercato coperto gestiva un banco di ortofrutta specializzato in frutta secca disidratata e legumi. La notizia della sua scomparsa, diffusasi in queste ore, ha lasciato sgomenti i colleghi e i tanti affezionati clienti.