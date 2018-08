E' morto Lindsey Kemp, era atteso a Como il 12 settembre

L'artista inglese era atteso a Como per un doppio appuntamento al Teatro Sociale il prossimo 12 settembre. Lindsay Kemp ha attraversato, per quasi 50 anni, la cultura underground col carisma e la grazia di un maestro naturale. Considerato uno dei caposcuola del teatro di danza contemporaneo, nella sua lunga carriera la sua arte ha attratto vere e proprie leggende artistiche come Rudolf Nureyev e Federico Fellini, Mick Jagger e Ken Russell. Soprattutto, ha esercitato un’influenza determinante sulla storia del rock. Basti pensare che tra i suoi allievi si possono annoverare Kate Bush, Peter Gabriel e, soprattutto, David Bowie che più di tutti ha dichiaratamente subìto la sua influenza.