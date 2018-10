Morto Roberto Renzi, il fumettista di Cadorago padre di Tiramolla e Akim

È morto Roberto Renzi, fumettista e giornalista italiano che creò i personaggi Tiramolla e Akim. Nato a Cadorago, in provincia di Como, il 10 febbraio 1923, il 95enne aveva trascorso la maggior parte della sua vita a Milano dove si è spento martedì 23 ottobre 2018.

Renzi, che aveva iniziato a disegnare le prime strisce a 19 anni, iniziò a lavorare come sceneggiatore e fumettista durante la Seconda guerra mondiale. Poi, a conflitto finito, diede vita ai mitici Tiramolla e Akim. L'uomo fu anche sceneggiatore di Disney Italia, direttore del Circolo della Stampa, promotore di un'Accademia del Fumetto e tra i soci fondatori della Fondazione Franco Fossati, da cui nel 2011 nacque WOW Spazio Fumetto, museo del fumetto, dell'illustrazione e dell'immagine animata, nell'ex fabbrica Motta a Milano.

L'amato Tiramolla, "figlio della gomma e della colla", apparse per la prima volta all'interno una storia del mensile 'Cucciolo' 'per Alpe Edizioni. Renzi nell'inventare questo personaggio (creato graficamente da Giorgio Rebuffi) si ispirò a un articolo di giornale in cui si annunciava l'invenzione del silicone, materiale che veniva descritto come "sostanza malleabile, allungabile, capace di assumere qualsiasi forma".

Tiramolla, infatti, dalle fattezze umane, è composto interamente da silicone. Il personaggio, non essendo il classico animale antropomorfo, rivoluzionò la storia dei fumetti ed ebbe molto successo, riuscendo ad avere una testata omonima che venne pubblicata per più di 40 anni in oltre 600 numeri.

"Per i tanti lettori, autori ed editori che amano il fumetto e creano ancora magici universi con attenzione e passione", ha dichiarato il direttore di Spazio Fumetto, Luigi Bona, "la scomparsa di Roberto Renzi è la partenza di un caro amico".