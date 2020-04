Moltrasio: la missione social per far vincere al Comune 14mila euro in premi tech

Moltrasio si trova nella top ten dell'azienda Eolo, nel progetto Missione comune, che prevede l'assegnazione di un milione di euro all'anno per 3 anni, in premi tech, da distribuire tra alcuni comuni con meno di 5mila abitanti.

Lo scopo è sostenere e incentivare la digitalizzazione di questi piccoli municipi, che altrimenti arriverebbero agli obiettivi del nostro millennio con grande ritardo rispetto ai comuni maggiori. Durante i prossimi 4 mesi, i cittadini - e in generale tutti coloro che vorranno sostenere l'iniziativa - potranno aiutare Moltrasio ad aggiudicarsi premi Tech per un valore di 14mila euro, seguendo le indicazioni sul sito della piattaforma. Partecipare può essere anche divertente, perché per sostenere il proprio comune basta seguire alcune missioni social: pubblicare una foto della propria postazione Smart Working, condividere la serie tv del momento o il film che più ti è stato a cuore... Ogni 15 giorni le missioni cambiano e ne vengono pubblicati di nuove. I comuni vincitori potranno scegliere i premi che preferiscono, in base ai punti totalizzati grazie ai sostenitori: si va da una connettività omaggio per 2 anni, a webcam per la sicurezza, ad access point per connettere tutto il paese con la pubblica amministrazione. Nel frattempo Eolo ha aperto una nuova fase del progetto che potrebbe interessare diversi piccoli comuni del comasco: si tratta dell’Academy dei sindaci, un'iniziativa dedicata a supportare i primi cittadini nel processo di digitalizzazione dei piccoli comuni italiani, formando una rete di condivisione delle migliori iniziative realizzate sul nostro territorio.

