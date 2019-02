Lite (con bicchiere d'acqua in faccia) tra la moglie di Facchinetti e Laura Cremaschi: il video sui social

Una scenata di gelosia in piena regola quella filmata e postata su Instagram da Laura Cremaschi che si è vista arrivare in faccia un bicchiere d’acqua da parte della moglie di Francesco Facchinetti alla fine di una lite scoppiata in un ristorante di Arosio, in Brianza.

Stando al racconto che la soubrette di ‘Avanti un altro’ ha affidato alle Istagram Sories e alle immagini riprese dal cliente del locale, a scatenare l’ira di Wilma Helena Faissol è stato un selfie chiesto al conduttore di cui lei è grande fan da sempre. Qualche ora dopo, però, lo stesso Francesco Facchinetti ha fornito la sua versione dei fatti sull'accaduto, aggiungendo dei dettagli che Laura Cremaschiavrebbe omesso.

“Premetto che seguo Facchinetti da una vita, ero con degli amici a cena in un ristorante in provincia di Como, eravamo in tre ed è arrivato Francesco Facchinetti e la moglie. Abbiamo chiesto una foto in tre, non sono uscita bene e gli ho chiesto un’altra foto”, ha esordito la Cremaschi che ripetutamente si è detta scossa per l’accaduto.

Il video della lite

“È arrivata la moglie, ha iniziato a inveire e mi ha tirato un bicchiere addosso. Mi sono scansata per fortuna, mi sono spaventata tantissimo”, ha affermato ancora la showgirl.

Pare, infatti, che Lady Facchinetti non abbia apprezzato l’insistenza della ragazza in cui avrebbe visto intenzioni provocatorie verso il suo compagno, ed è scattato il litigio.

In seguito Faissol è stata portata via dal locale dal marito, ma nel farlo ha rovesciato prima l’acqua sulla sua “rivale” e poi tutto il bicchiere, come si vede nel video seguente pubblicato da Laura Cremaschi insieme alle foto che hano fatto scattare la gelosia della signora Facchinetti.