Sos cerimonia estiva: 5 vestiti super glam

Ammettiamolo, la combo abito più cerimonia ci mette sempre un po' in crisi, specialmente se l’evento in questione non ha un dress code specifico o preciso.

Ma niente paura! Se sei stata invitata a un battesimo, un matrimonio, una cresima o un evento di gala, qui troverai 6 abiti perfetti per questi eventi ed in linea con le tendenze di stagione!

Battesimo, comunione e cresima:

Vestito senza maniche in pizzo Bbonlinedress

Le cerimonie religiose sono sempre una sfida per il nostro stile e richiedono una particolare sobrietà e semplicità dell’outfit. Se preferisci un abito dalla linea più classica questo è quello che fa per te!

Questo vestito in pizzo a tema floreale è semplice ma elegante, con una gonna a pieghe in perfetto stile vintage. Presenta uno scollo a V sulla schiena, mentre davanti è a girocollo; il tessuto è di buona qualità, morbido, elastico e leggero ed è disponibile in diversi colori, per ogni esigenza di stile. Quest’abito senza maniche è il pezzo forte di un outfit estivo, capace di bilanciare eleganza e sex-appeal.

Jumpsuit Truth & Fable

Come alternativa più casual puoi puntare sulla jumpsuit. Elegante, comoda e super sofisticata nei colori pastello, rimane tra i trend della stagione primavera estate 2019,

Questa maxi tuta con pantaloni a palazzo ha davvero tutto ciò che serve per essere sfoggiata alla prossima cerimonia o party a cui sarai invitata: scollatura con fiocco sulla schiena, cintura in tessuto in vita e spalline larghe. In più, potrai scegliere tra i colori nero e rosa pastello. Comoda ma anche molto elegante e sofisticata, valorizzala al massimo con accessori importanti, come un paio di orecchini o una collana sui toni dell'oro o dell'argento.

Matrimonio di giorno...

Vestito lungo in chiffon con stampa floreale

Questo abito lungo è davvero bello ed elegante: il corpetto (con coppe imbottite) ha uno scollo a cuore che accompagna perfettamente le forme, mentre sulla schiena la scollatura è impreziosita dalla chiusura con due nastri a treccia.

La stampa floreale è bella, semplice ed elegante, in più la cintura di stoffa in vita permette all'abito di adattarsi più facilmente a silhouette diverse.

...e di sera

Abito da sera in stile impero di Ever-Pretty

Questo vestito lungo senza spalline è ideale per diverse occasioni, anche grazie alla possibilità di sceglierlo in colori diversi, dal rosa antico al lilla pastello, dal più elegante nero fino al super trendy corallo. La fascia in vita di raso e la scollatura a cuore impreziosiscono questo abito elegante e alla moda.

Pro: abito ben fatto e rifinito, tessuto di qualità.

Contro: risulta leggermente ampio, può essere necessario accorciarlo.

Cocktail party

Vestito a sacchetto in chiffon by Truth & Fable

Abito a sacchetto e a fantasia floreale, la gonna arriva sopra il ginocchio ed è perfetto sia indossato da solo che con una cintura in vita. Adatto ad occasioni diverse, dal casual all'elegante, anche in base agli accessori da abbinare, come gli stivali estivi o i sandali gioiello. Ti consiglio di acquistare una taglia in meno, dato che veste abbastanza ampio.

Buona fattura, ottime cucitura e stoffa di qualità. Consigliatissimo!

Serata di gala

Abito Ever-Pretty asimmetrico in pizzo

Un vestito elegante e originale: impreziosito da perline e paillette sul busto, il taglio asimmetrico e le eleganti rifiniture in pizzo lo rendono perfetto per le occasioni più eleganti. È realizzato in tessuto elasticizzato e ha le spalline regolabili, così che risulti comodo da indossare e facilmente adattabile al proprio corpo.

La fantasia floreale, la scollatura a V e la gonna a strascico, infine, assicurano un vero effetto wow!

