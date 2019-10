Miss Nonna Italiana 2019, una comasca tra le finaliste

Anche una mamma di Como tra le finaliste di Miss Nonna Italiana 2019: si chiama Esperanza Polanco e con i suoi 42 anni è stata la più giovane partecipante alla competizione che si è conclusa a Soresina.

Le 15 nonne finaliste, provenienti da tutta Italia, hanno sfilato e si sono "sfidate" in varie prove, infatti, tutte le partecipanti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare e ballare con i propri nipoti, recitare una poesia, cantare una ninna nanna e cimentarsi in varie prove creative e sportive, per aggiudicarsi il titolo.

Vincitrice Stefania Puglisi, 45 anni, estetista, di Moncalieri (Torino), mamma di Sharon, Giorgia, Andrea e Vincenzo, di 25, 22, 15 e 7 anni e nonna di Ian e James, di 3 ed 1 anno. Stefania è una bellissima donna, solare e molto dolce, leggendo una commovente lettera che ha dedicato ai suoi nipoti, ha conquistato il pubblico e la giuria, aggiudicandosi il titolo di "MISS NONNA ITALIANA 2019".

Altre le fasce assegnate durante la serata:

◦ "MISS NONNA DAMIGELLA D’ONORE" ELENA CASALINO, 54 anni, casalinga, di Vigevano (Pavia), mamma di Chiara e Daniele e nonna di Anita di 3 anni;

◦ "MISS NONNA SPONSOR TOP" SERENA RUFFONI, 46 anni, oss, di Mathi (Torino), mamma di Francesca, Samy, Riki ed Andrea e nonna di Edward e William, di 4 e 2 anni;

◦ "MISS NONNA SORRISO" GIUSY CAMPANA, 60 anni, amministratrice, di San Vincenzo (Livorno), mamma di Erika e nonna di Sofia di 13 anni;

◦ "MISS NONNA GLAMOUR" ESPERANZA POLANCO, 42 anni, casalinga, di Como, mamma di George Luis, Alina, Luca e Alice e nonna di Marilyn e Marco;

◦ "MISS NONNA SPRINT" ANGELA CRESPI, 63 anni, casalinga, di Busto Arsizio (Varese), mamma di Luca e nonna di Elisa e Samuele, di 5 e 2 anni;

◦ "MISS NONNA DOLCEZZA" ELENA OSCULATI, 62 anni, docente, di Besnate (Varese), mamma di Raffaella e Chiara e nonna di Mia ed Allegra, gemelle di 9 anni;

◦ "MISS NONNA ELEGANZA" MARIA LIOTTA, 47 anni, operaia, di Castel San Giovanni (Piacenza), mamma di Giuseppe e Ketty e nonna di Anita, Maya, Koe, Diego e Noemi, di 10, 8, 6, 3 e 2 anni;

◦ "MISS NONNA SOLARE" SABRINA CAMPAGNUCCI, 46 anni, impiegata, di Sesto Fiorentino (Firenze), mamma di Noemi e nonna di Rayan di 1 anno;

◦ "MISS NONNA FASHION" EUGENIA MIRON, 49 anni, magazziniera, di Vigonza (Padova), mamma di Ian ed Irina e nonna di Cristian, Daniel e Victoria, di 7, 4 e 3 anni;

◦ "MISS NONNA RADIOSA" SABRINA TERBONATI, 54 anni, collaboratrice scolastica, di Parma, mamma di Matteo e Valentina e nonna di Nikol e Brian, di 6 ed 1 anno;

◦ "MISS NONNA ROMANTICA" GELSOMINA MAGLIANO, 51 anni, libera professionista, di Bientina (Pisa), mamma di Antonia e nonna di Leonardo di 1 anno.

La serata è stata condotta da PAOLO TETI ideatore e Patron del concorso e da CRISTINA ROSSETTI vincitrice della fascia nazionale “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2014” (anche il concorso “Miss Mamma Italiana” è una produzione esclusiva di Te.Ma Spettacoli). Madrine dell’evento, le “Mamme Miss” vincitrici di fascia nazionale, capitanate da Luisa Procopio di Cantù (CO) “Miss Mamma Italiana Dolcezza 2018”.

La Te.Ma Spettacoli, dopo il grande successo del concorso è gia al lavoro per la prossima edizione, le nonne interessate a partecipare al concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la segreteria di "MISS NONNA ITALIANA" al numero telefonico 0541 344300.