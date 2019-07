Selezioni per Miss mamma italiana 2020 a Lambrugo: le vincitrici

Ripartono da Lambrugo le selezioni per Miss Mamma italiana 2020.

Dopo soltanto una settimana dall’elezione di “Miss Mamma Italiana 2019”, che ha visto vincitrice la bella 42enne padovana Emanuela Bonamin, sono ripartite in tutta Italia le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 27° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

In Piazza Roma a Lambrugo si è svolta la prima selezione lombarda valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2020”. 12 le mamme partecipanti che, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

Le vincitrici

La giuria, presieduta dal Sindaco della Città Giuseppe Costanzo, ha proclamato vincitrice della selezione KATIA GIORNELLI 33 anni, infermiera, di Lurago d’Erba (CO), sposata da 6 anni con Andrea Fumagalli e mamma di Riccardo, Carlotta ed Arianna, di 8, 5 e 3 anni. Katia è una bella e simpatica mamma con gli occhi marroni e i capelli castani, con la passione per il canto.

La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata a LIVIA CANALI, 47 anni, cameriera, di Bosisio Parino (LC), mamma di Giovanni, Sergio, Anna e Syria, di 22, 20, 18 e 16 anni.

Queste le altre mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali anno 2020:

“Miss Mamma Italiana Eleganza” SUSANNA RICCADONNA, 35 anni, commessa, di Cesana Brianza (LC), mamma di Sveva e Tecla, di 4 e 1 anno;

“Miss Mamma Italiana Sorriso” ELISA BATTAGLIA, 39 anni, educatrice, di Fino Mornasco (CO), mamma di Camilla di 11 anni e dei gemelli Emma e Gabriele di 8 anni;

“Miss Mamma Italiana Glamour” SARA MAURI, 37 anni, impiegata, di Roncello (MB), mamma di Brian e Nathan, di 12 ed 8 anni;

“Miss Mamma Italiana Fashion” MARIA FRANCESCA CHILLÈ, 30 anni, impiegata, di Briosco (MB), mamma di Diego di 5 mesi;

“Miss Mamma Italiana Gold Solare” GIULIANA PIOSELLI, 48 anni, commessa, di Lambrugo (CO), mamma di Sara ed Elisa, di 22 e 20 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti, ideatore e Patron del concorso, e da Luisa Procopio, “Miss Mamma Italiana Dolcezza 2018”. Ospiti d’onore, la cantante Daniela Vallicelli e le Madrine di “Miss Mamma Italiana”, ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso, capitanate da Safira Leo Mascolo neo eletta “Miss Mamma Italiana Fashion 2019”.

Come partecipare

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it Nella foto in allegato: tutte le mamme premiate alla selezione di Lambrugo.