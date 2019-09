Miss mamma dolcezza: da Cantù alla Romagna, indossando la moda comasca

Luisa Procopio, la trentanovenne di Cantù “Miss Mamma Italiana Dolcezza 2018”, è stata protagonista di un servizio fotografico, come testimonial di una prestigiosa attività turistica al Lido Adriano di Ravenna. L’occasione, è stata utile per mostrare in Italia un’altra eccellenza della provincia lariana, Luisa infatti ha indossato sul set abiti dell’atelier Garibaldi di Erba.

Una ulteriore soddisfazione professionale per la bella mamma canturina che prossimamente, insieme a Paolo Teti, ideatore e patron del concorso, sarà impegnata nella conduzione delle selezioni lombarde di “Miss Mamma Italiana”, un concorso che vuole premiare e mettere in mostra, non soltanto la bellezza ma anche la simpatia e che quest’anno è giunto alla 27° edizione. Può partecipare qualunque mamma tra i 25 ai 45 anni per la fascia “Miss Mamma Italiana”, dai 46 ai 55 anni per la fascia “Miss Mamma Italiana Gold” e dai 56 a salire per la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen”.

Il concorso sostiene Arianne, Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono consultare il sito www.missmammaitaliana.it.