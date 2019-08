Anche due ragazze comasche tra le finaliste di Miss Italia 2019

Ci sono anche due ragazze comasche tra le 80 finaliste di Miss Italia 2019, annunciate ufficialmente giovedì 29 agosto 2019. Si tratta di Iryna Nicoli di Alta Valle Intelvi e Martina Pagani di Beregazzo con Figliaro.

Iryna Nicoli, già incoronata Miss Miluna Lombardia, è nata in Ucraina, a Cernytvzi, ma vive in Alta Valle Intelvi, ha 20 anni, occhi verdi e capelli castani. È iscritta ad un corso universitario di Economia e management in Svizzera. Il suo sogno è lavorare nel campo della moda e della tv.

Martina Pagani, di Beregazzo con Figliaro e detentrice del titolo di Miss Sorriso Lombardia, ha 21 anni, gli occhi verdi e i capelli castani. E' studentessa di Scienze Biologiche all’Università degli Studi dell’Insubria a Varese e lavora nell’azienda di famiglia.

Sono 6 le finaliste provenienti dalla Lombardia, che compare dunque tra le quattro regioni più rappresentate a Miss Italia 2019. In testa il Lazio, con 8 Miss, seguono il Veneto con 7 e la Sicilia con 6. Le 80 Miss si contenderanno l'ambito titolo nella diretta televisiva, condotta da Alessandro Greco da Jesolo, in programma per il prossimo 6 settembre su Rai 1.

In attesa della finalissima, l’avventura delle 80 aspiranti al titolo è già iniziata questo pomeriggio con un evento da sogno: la passerella della 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, sulla quale hanno sfilato, insieme alla patron del concorso Patrizia Mirigliani, in un elegante mosaico di abiti “Gold Red Carpet” delle stiliste Alessandra e Francesca Piacentini.