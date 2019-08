Miley Cyrus sul Lago di Como: la superstar a Torno

La superstar Miley Cyrus ha scelto il Lago di Como per trascorrere le vacanza estive. La cantante e attrice - diventata famosa interpretando il ruolo di Hannah Montana - si è fatta ritrarre mentre posa e balla in riva al lago, probabilmente al Sereno di Torno. Numerose foto e video la ritraggono in atteggiameni anche provocanti: sullo sfondo l'inconfondibile Lario e la riva opposta a quella di Torno.

La presenza di Miley Cyrus a Torno conferma - ma certo non ce n'era bisogno - la grande vocazione che il Lago di Como ha copme luogo di vacanze di lusso per personaggi famosi. Complice, senz'altro, George Clooney che ha scelto Laglio come dimora per la bella stagione. SOlo poche settimane fa l'ex presidente degli USA, Barak Obama, era a casa di Clooney per un breve soggiorno. Sempre sul lago sono stati fotografati questa estate Chiara Ferragni e Fedez, Bruce Springsteen, Christina Aguilera e la nipote di Lady Diana.