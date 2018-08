Pulizia notturna, senzatetto "sfrattati" dal portico della chiesa mentre piove

Clochard e migranti senzatetto, il dibattito in corso in questi giorni a Como si arricchisce di un nuovo capitolo destinato a fare discutere. La denuncia arriva dal gruppo di volontari Como Accoglie che in una lettera aperta rivolta alla città ha raccontato un episodio avvenuto nella notte, o meglio, all'alba. Mentre pioveva a dirotto i numerosi senzatetto accampati sotto il portico dell'ex chiesa di San Francesco in Largo Spallino sono stati "cacciati" dalle idropulitrici all'opera per il servizio di nettezza urbana. Nella video-intervista diffusa da Como Accoglie lo sfogo di un migrante "sfrattato" dal servizio di pulizia urbana.

