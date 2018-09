Mick Jagger sul Lago di Como per il nuovo film di Giuseppe Capotondi

Secondo quanto riporta Hollywood Reporter, Mick Jagger apparirà nel thriller diretto dal regista Giuseppe Capotondi The Burnt Orange Heresy. Nel cast del film, che inizerà la sua lavorazione a fine mese, troveremo tra gli altri Christopher Walken, Elizabeth Debicki e Claes Bang. Jagger, frontman dei Rolling Stones, è stato scelto per il ruolo di Joseph Cassidy, un mercante d'arte inglese, collezionista e mecenate con una tenuta sul Lago di Como, che durante alcune scene della pellicola ospiterà il critico d'arte James Figueras (Bang), irresistibilmente carismatico, e Berenice Hollis (Debicki), provocante e affascinante americana.

Regista di numerosi videoclip e spot pubblicitari, Giuseppe Capotondi lavora per le case di produzione statunitensi Oil Factory e Factory Films nel Regno Unito. Prima di lavorare per Factory Films, ha realizzato lavori per l'inglese Battlecruiser e per la francese Soixan7 e Quin5e. Il suo video di Oggi Dani è più felice, per Mietta, ha vinto il Premio MTV in Inghilterra nel 1995.[1] Il suo primo lungometraggio, La doppia ora, è stato presentato in concorso alla 66ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia nel settembre 2009. Nel 2017 è regista degli ultimi quattro episodi di Suburra - La serie per Netflix. Scott M. Smith ha scritto la sceneggiatura di The Burnt Orange Heresy adattandola dal romanzo di Charles Willeford.