Mick Jagger a Como, cena alla Colombetta: pappardelle al nero di seppia

Mick Jagger a Como: la rockstar dei Rolling Stones, in questi giorni ospite dell'hotel Casta Diva di Blevio dove sta girando alcune scende del film The Burnt Orange Heresy, ha cenato in uno dei ristoranti di Como preferiti dai vip. Come George Clooney e Robert De Niro, anche Jagger ha scelto di provare la cucina della Colombetta, in via Diaz, nel centro storico. Martedì sera, 16 ottobre 2018, Mick Jagger ha provato la cucina tipicamente sarda proposta dal rinomato ristorante. Pappardelle al nero di seppia, gamberi e branzino al sale. E come dolce? Troppo pieno per il dessert. "Tornerò a provare il dolce un'altra volta" ha detto Jagger salutando i titolari del ristorante dopo l'immancabile selfie.