Mick Jagger sul lago di Como: gita in barca dopo il set cinematografico

Ha salutato il Lario con una gita in barca Mick Jagger, la rockstar dei Rolling Stones in questi giorni sul lago di Como ospite dell'hotel Casta Diva di Blevio dove sta girando alcune scende del film The Burnt Orange Heresy. La scorsa settimana la cena in centro storico a Como, al ristorante la Colombetta di via Diaz.

Nel primo pomeriggio di martedì 23 ottobre 2018 su Instagram ha postato una sua foto dal Lario con il saluto "Goodbye Lake Como" che ha totalizzato oltre 100mila like in poche ore.

Ma Jagger non si è limitato a cene e passeggiate: approfittando anche del clima mite di questo autunno 2018, giubbotto nero, sciarpa rossa al collo e cappellino, ha goduto di una gita in barca, prontamente postata su Instragram. Alle spalle della rockstar si intravede Villa d'Este: e a giudicare dal sorriso esibito nello scatto, Jagger deve aver apprezzato la gita e le bellezze del Lario.