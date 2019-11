Mercato coperto a Como, un pieno di sorrisi con i produttori locali

Un sabato di metà novembre a Como, una mattina grigia e piovosa d'autunno. Tutto cambia appena si entra al mercato coperto, soprattutto nel padiglione dedicato ai produttori locali. In un attimo ci si ritrova in un altra dimensione, catapultati in un angolo di città senza tempo. Si ripiegano gli ombrelli e si lascia in tasca per un attimo anche la frenesia del weekend. La vita e i colori si riaccendono, qui si apre un rifugio di vita pieno di sorrisi e calore.. Ma soprattutto dei molti prodotti a chilometro zero dei contadini di Como.

Arrivano da ogni angolo della provincia, dal lago, dall'olgiatese, dalla Brianza, con le loro bancarelle che profumano di fresco. Al mercato degli agricoltori comaschi si trova di tutto: dalla frutta agli ortaggi di stagione, dal latte alle uova, dagli salumi alla carne, dai formaggi alle marmellate, dal pane all'olio. Una grande vetrina naturale dove tutti ritrovano il sorriso e dimenticano la pioggia.

C'è una città viva che ci riporta a una dimensione umana, ad un clima così diverso da quello che si respira nei grandi supermercati. Qui la gente trova tempo per le chiacchiere, per chiedere consigli, per cercare qualcosa di speciale con cui riempire le proprie borse della spesa. Una città nella città dove persino Como ripone il suo broncio e ritorna a casa con un po' di sole da mettere in tavola.