Mattia Vacca fotografa Berlino per The Passenger

Le fotografie del settimo volume di The Passenger, dedicato a Berlino, in libreria il 18 settembre, sono state realizzate dal pluripremiato fotografo comasco Mattia Vacca.

Queste le parole del professionista sulla sua pagina Facebook: "A giugno ho avuto l’opportunità di lavorare a questo progetto al quale sono molto legato per svariati motivi. Sono da sempre un grande fan di Iperborea Casa Editrice e trovo che ogni numero di The Passenger sia un piccolo capolavoro. Berlino è senza ombra di dubbio la città nella quale vorrei vivere. Grazie alla mia agenzia Prospekt Photographers a Francesco Merlini, Samuele Pellecchia e Marco Agosta per avermi scelto a TOMO TOMO per l’impeccabile lavoro grafico. Tra sei giorni lo trovate in libreria".

Ogni numero di The Passenger ospita un progetto fotografico originale realizzato in collaborazione con Prospekt Photographers, prodotto in esclusiva e a cura di un fotografo internazionale inviato apposta nel paese a documentare le storie più significative. Gli scatti di questo numero sono state realizzate da Mattia Vacca fotogiornalista e fotografo documentarista, a lungo collaboratore del Corriere della Sera, interessato alle tematiche sociali e alle conseguenze dei conflitti armati in diverse parti del mondo. Nel 2018 ha pubblicato il libro fotografico «Confine», la narrazione collettiva di come la città di Como, al confine tra Svizzera e Italia, sia arrivata a ospitare un campo profughi. Dal 2018 fa parte dell’agenzia Prospekt Photographers. I suoi lavori sono apparsi su giornali come The New Republic, The Guardian, The Telegraph, The Independent, WIRED, Esquire, L'Espresso, Süddeutsche Zeitung, Público e gli sono valsi numerosi premi, tra cui il Sony world photography award, il Royal photographic society award, l’Unesco humanity photo award e il New York photo award.