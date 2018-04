Matteo Failla vince ancora: altri 100mila euro

Matteo Failla ha vinto ancora: dopo la vincita di 90mila euro all'Eredità, gioco a premi di Rai1 condotto da Carlo Conti, il giovane studente del conservatorio di Como (ma che vive a Varese) ha portato a casa altri 100mila euro in gettoni d'oro. Totale: 190mila euro. Non male per un ragazzo di 21 anni.

Matteo, dunque, per due sere consecutive ha indovinato la parola segreta della sfida finale del quiz a premi, cioè la famosa "ghigliottina".