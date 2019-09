Matrimonio speciale a Musso, all'oratorio montano di San Bernardo. Gli sposi arrivano in elicottero

Sposarsi in un piccolo oratorio montano affacciato sul Lario, con l'azzurro del cielo e il verde dei prati come unico scenario, ma a perdita d'occhio, infinito come l'amore promesso davanti al minuscolo altare. Questo è il sogno realizzato di due giovani sposi che ieri pomeriggio - 7 settembre 2019 - hanno pronunciato il loro sì nella chiesetta di San Bernardo, sui monti sopra Musso, in alto lago, ad oltre 1000 metri di quota.

Luogo particolarmente caro agli abitanti del paese per le tradizioni ad esso legate e per le spettacolari vedute che offre su tutto l'Alto Lario, la chiesetta non era mai stata eletta quale sede per un matrimonio, ma i due sposi, di Musso lui e lei della zona, sono stati guidati nella scelta dalla loro passione per la montagna che li ha spinti, nel loro giorno più importante, fin lassù.

In verità, i due sposi sono arrivati alla chiesetta in elicottero, così come il parroco celebrante e pochi altri fortunati. Al resto degli invitati è toccato il sentiero, seppur agevole e relativamente breve, ma il panorama che si è poi spalancato ai loro occhi ha ripagato certamente di tutte le fatiche.

Dopo la cerimonia, rinfresco sul prato per tutti e poi a pranzo a festeggiare la nascita di una nuova famiglia.