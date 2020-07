Manifestazione riuscita, Landriscina apre le porte ai tifosi del Como e li incontra

L'appuntamento per i tifosi del Como era per oggi, 13 luglio, alle 19.45 davanti al comune di Como. Più di 250 persone, per la maggior parte tifosi ( ma anche qualche cittadino ) si sono radunate con l'occasione del consiglio comunale, certi quindi, che le loro proteste e la loro voce arrivassero alle orecchie della giunta e del prio cittadino.

Ci sono stati vari cori di protesta da "Andate a lavorare" a "Datevi una svegliata", per finire con il chidere anche "dove sono le piscine aperte". Rabbia tanta, ma nessun atto violento ha caratterizzato la manifestazione. I tifosi, tutti con la mascherina, hanno lecitamente manifestato e non c'è stata alcuna rissa o atto intimidatorio. Certamente gli assessori che hanno attraversato l'area davanti al comune come Lapinese e Nessi, sono stati fischiati ed un boato, seguito da slogan concitati, si è alzato quando qualcuno ha riconosciuto l'auto del sindaco che entrava a Palazzo Cernezzi. A parte questo, la richiesta della tifoseria del Como era quella di poter incontrare Landriscina e poter parlare con lui della questione stadio.

Dopo una breve mediazione, l'incontro è stato accordato, e i cancelli di Palazzo Cernezzi si sono aperti per sei rappresentanti della tifoseria del Como che hanno incontrato il sindaco, al di là del cancello.

Quasi venti minuti di inconto, tempo in cui il resto dei manifestanti è rimasto quasi in silenzio, in attesa di capire che piega stesse prendendo la situazione.

Una volta usciti, al megafono hanno spiegato di aver trovato un primo accordo col sindaco, che ha promesso loro una riunione, in tempi brevi, tra l'amministrazione comunale, i tifosi e la società del Calcio Como. Sembrerebbe che manchino solo due piccoli dettagli per poter chiudere l'accordo e risolvere la questione dello stadio Sinigaglia. L'invito finale ai tifosi, da parte dei sei che avevano parlato con Landriscina, è stato quello di non mollare proprio adesso e di continuare a lottare per lo Stadio.

Questo il discorso conclusivo, con l'ultimo coro liberatorio che ha sancito però la riuscita della manifestazione.

