Mambolosco è "Arte", fan in delirio da Frigerio a Como

A pochi giorni dalla pubblicazione il nuovo singolo di Mambolosco Guarda come flexo 2 ha superato quota 1 milione di stream su Spotify dove ha debuttato al #2 posto della classifica Top50 Italia. Il giovane rapper, ospite oggi del negozio di dischi Frigerio di Como (foto sotto), era atteso da una lunghissima fila di fan, in coda sin dal primo pomeriggio per l'incontro con il giovane rapper che ha autografato le copie del nuovo album Arte.

Una carriera quella di Mambolosco iniziata postando video su YouTube (tra gli altri “Mama I did It Again”, in collaborazione con Luscià e Come se fosse normale realizzato con Nashley, questo vicentino di padre americano e mamma italiana ha utilizzato questa sua unica imperfetta capacità di parlare sia l’italiano che l’inglese a suo vantaggio, costruendo un linguaggio musicale peculiare e distintivo (come nel singolo “Giovanotti”) che unisce la trap italiana alla wave americana.

Parte del collettivo Sugo Gang, tra gli altri brani pubblicati da Mambolosco troviamo “Cristiano Romambo parte 1 realizzato con Lama, e Mille Giri in collaborazione con Lil Lagio. La notorietà arriva però con i singoli Me lo sento feat. Nashley e Guarda come flexo feat. Edo Fendi, brani che hanno conquistato Spotify totalizzando 19 milioni di stream con Guarda come flexo e 4 milioni con Me lo sento.

L’enorme successo delle canzoni ha consentito a Mambolosco di farsi conoscere nell’ambiente rap diventando uno dei “NEXT BIG THING” della scena trap, talento confermato anche da brani come 420, Piano piano Way, 6 milioni di stream su Spotify e un video con oltre 1 milione e mezzo di views su YouTube e Soldi e vestiti di marca”.

Grazie al suo talento e al suo unico modo di comunicare, Mambolosco ha trovato un posto all’interno della 777 Entertainment (l’etichetta della Dark Polo Gang, management di Mambolosco) e si prepara ora a fare il grande salto.