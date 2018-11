Luoghi del cuore, Como Cenerentola nel censimento Fai

Lascia un po' perplessi il fatto che un territorio che vanta il bene Fai più visitato d'Italia, Villa Balbianello, possa finire quasi dimenticato nel censimento avviato dal Fondo Ambiente sui "Luoghi del Cuore". Per votare c'è ancora tempo un mese ma ad oggi le bellezze della nostra città sono state quasi dimenticate dai comaschi, finora a dir poco tiepidi nell'aderire a questo sondaggio. Al momento la classifica è guidata dall'Antico Stabilimento Termale di Porretta (Bologna) con oltre 40 mila voti, seguito a ruota dal Monte Pisano, dal fiume Oreto a Palermo, dal Santuario della Madonna della Cornabusa a Sant'Ombomo Terem (Bergamo). Poi via via altri migliaia di luoghi con tantissimi voti a rapprentare le bellezze di tutta Italia. E Como? Dopo oltre 3 mila siti che si contendono il primato, per la nostra città si accende il lumicino della Casa del Fascio, simbolo Razionalista per eccellenza visitato da tutto il mondo, con un pugno di voti, per l'esattezza 19. Non va benissimo nemmeno sul Lago di Como, dove Villa del Balbianello è solo 645^ con 105 voti. Poca affezione dei comaschi per la propria città? Forse sì, oppure solo poca informazione per un censimento del quale riassumiamo di seguito gli intenti.

I Luoghi del Cuore

La piazzetta del tuo primo bacio, il borgo dove correvi da piccolo, la spiaggia che hai amato, la vista che ti ha riempito di felicità: sono tanti i luoghi speciali che ti hanno regalato un’emozione. Piccoli o grandi, famosi o sconosciuti, i luoghi compongono e raccontano la storia di ognuno di noi: un sogno, una scoperta, un traguardo, una certezza, una gioia, un rifugio. Questo è il presupposto che ha dato il via nel 2003 al censimento nazionale I Luoghi del Cuore, promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che chiede a tutti i cittadini di votare i piccoli e grandi tesori che amano e che vorrebbero salvare. I Luoghi del Cuore alternano due fasi: quella di censimento dei luoghi più amati, che si tiene negli anni pari e coinvolge tutti i cittadini, e, negli anni dispari, quella degli interventi sostenuti su alcuni dei luoghi più votati, anche con l’erogazione di contributi economici.

Dove votare

https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/