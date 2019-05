Lungolago, finalmente tolte le recinzioni: lavori sulla passeggiata ex Amici di Como

Via le grate dal lungolago nel tratto della passeggiata ex Amici di Como: giovedì 16 maggio 2019 sono partii i lavori di rimozione delle grate nel tratto tra piazza Cavour e i giardini a lago. Contesualmente sono in corso anche lavori di riqualificazione del verde dei giardinetti con ruspe e operai al lavoro nel pomeriggio.



Si mette mano, dunque, finalmente a quel tratto di lungolago rimesso a nuovo da Gianluca Zambrotta e poi passato agli Amici di Como fino alla primavera 2018 quanto è tornato sotto la gestione del Comune.

Già nei mesi scorsi da più parti era stata denunciata l'incuria in cui versava l'area, con attacchi a Palazzo Cernezzi sulle condizioni del verde e delle fontanelle di una delle zone del lungolago più frequentate da comaschi e turisti.

Adesso sono partiti finalmente i lavori e le cancellate sono state eliminate, anche in vista (probabilmente) dell'arrivo del Giro d'Italia domenica 26 maggio proprio sul lungolago, con le immagini di Como e del Lario che faranno il giro del mondo.