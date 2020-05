La super luna nel cielo di Como: le vostre foto

Giovedì 7 maggio 2020 sarà ricordato come uno dei giorni - anzi, delle notti - in cui la Luna è stata più grande e luminosa di sempre. Infatti, il nostro satellite si è trovato a una distanza della Terra solo (si fa per dire) di 361.184 chilometri, contro una media di 384.400 chilometri. Dunque, la Luna è apparsa più grande e luminosa del solito. Uno spettacolo che i comaschi hanno potuto ammirare in pieno grazie alle ottime condizioni favorevoli, quali assenza di nuvolosità e pochissimo smog. Ecco le foto dei lettori di QuiComo.

