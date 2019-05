Luna di miele: Il Lago di Como al top nel mondo

Non passa giorno che il Lago di Como non sia al centro del mondo quando di parla di luoghi da sogno. Il brand "Lake Como" è ambito da ogni parte del globo: dall'India all'Inghilterra, dagli Stati Uniti all'Australia. Se poi si parla di viaggi di nozze, basti pensare a Villa del Balbianello che da sola ogni anni regala oltre 200 sì, il Lago di Como è sempre al vertice quale meta ambita dalle coppie di tutto il globo. Molti vip, ma non solo loro, amano le nostre ville e i nostri alberghi, la cui offerta è oggi davvero importante, a iniziare dagli storici Villa d'Este e Grand Hotel Tremezzo o dai più recenti Mandarin Lake Como e Hilton Lake Como. Le strutture importanti ci sono ma non mancano soluzioni ugualmente piacevoli e più abbordabili.

Insomma il turismo, in tutte le sue declinazioni, sta trainando l'economia lariana. Non stupisce quindi se ancora una volta, in questo caso una popolare rivista britannica come Town and Country Mag, dopo aver sentito gli specialisti del settore, abbia stilato una classifica delle miglior location per una luna di miele da favola che vede il Lago di Como all'interno di una magnifica Top Ten: per la precisione al sesto posto assoluto. "Davanti" al nostro Lario ci sono Santa Barbara e Big Sur n California, Kohala Coast, Big Island, e Maui, alle Hawaii, Punta Mita in Mexico. Il Lago di Como precede addirittua Pacific Harbor alle Fiji, Bora Bora in Polynesia, Guanacaste in Costa Rica, Nuova Scozia in Canada e via via decine di altre località. Ancora una volta prima desitinazione assoluta in Italia. Non è di certo la prima volta che i "wedding planner" premiano il nostro territorio il cui ruolo turistico è oggi ai massimi livelli storici. Un ruolo che va assolutamente capitalizzato anche facendo rete.