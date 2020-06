Luminanda, rosse di rabbia: "La chiusura del Chiostrino è una profonda ingiustizia"

"L’abbraccio alla città” è stata una festa, un abbraccio di sguardi e corpi, un intreccio di relazioni costruite nel tempo di condivisione e amore per la città, di voglia incessante di sognare", così l'Associazione Luminanda dopo il flash mob di protesta di ieri, venerdì 26 giugno, in piazza Verdi a Como.

"Siamo state attorno alla mura della città e in Piazza Verdi - aggiungono - perché sentiamo come un’ingiustizia profonda la chiusura del Chiostrino e la morte/migrazione di molte altre iniziative culturali. Il Chiostrino è stato per noi e per tanti altri un luogo di bellezza, incontro e creatività. La solidarietà che ci è stata dimostrata e la grande partecipazione, mostra quanto sia importante avere questi spazi per generare idee nuove e nuove possibilità di relazioni sociali".

Nei giorni scorsi il Comune di Como era intervenuto sulla questione attraverso un comunicato: "Con un indirizzo operativo del 18 giugno 2020, l'assessore alla Cultura Carola Gentilini in accordo con la giunta comunale conferma la volontà di rimettere a disposizione delle associazioni della città lo spazio del Chiostrino di Sant'Eufemia. L'individuazione del nuovo concessionario avverrà attraverso una procedura pubblica la cui tempistica è in fase di definizione. Infatti, considerato lo stato attuale dell'immobile, si rende necessaria la messa a norma dell'edificio per l'utilizzo. Con la presentazione delle manifestazioni di interesse sarà richiesto dunque ai possibili concessionari un progetto di valorizzazione dell'immobile per la messa a norma".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una vicenda, come tante altre, che dimostra i molti errori compiuti da questa giunta anche sui temi culturali, tanto che anche gli eventi estivi sono un'altra chimera. Luminanda risponderà a Palazzo Cernezzi lunedì.