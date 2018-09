Ligabue a Como, birra a sorpresa al Pura Vida

Un'inattesa sorpresa che ha lasciato tutti a bocca aperta: mercoledì 19 settembre 2018 il cantante Luciano Ligabue è apparso al bancone del bar Pura Vida, in zona Tempio Voltiano a Como. Camerieri e titolari nonhanno potuto credere ai loro occhi. Il mitico Liga ha ordinato una birra senza che gli altri clienti e passanti si accorgessero di nulla. E' stato solo quando lo staff del Pura Vida ha chiesto una foto con il cantautore di Correggio che la gente seduta ai tavolini del locale o di passaggio sul lungolago lago si è accorta di lui. A quel punto Ligabue si è dileguato salutanto cordialmente tutti ma senza voltarsi indietro, prima che numerosi fan e curiosi lo avvicinassero per selfie e autografi. Cosa ci facesse Ligabue a Como non è dato sapere, ma certo è curiosa la coincidenza con l'imminente concerto in programma sabato al Pura Vida: guarda caso si esibirà una tribute band a Ligabue. Suonano i Ligastory.