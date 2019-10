Lago sempre più basso: il livello sfiora i minimi storici

Livello del lago sempre più basso: oggi, lunedì 14 ottobre 2019, si è raggiunta la quota di -32,6 cm sotto lo 0 idrometrico. Si tratta del valore più basso registrato quest'anno.

Secondo le ultime rilevazioni del Consorzio dell'Adda, il livello del Lago di Como si attesta, nella giornata odierna, ben 74,5 cm al di sotto della media del periodo e a soli 13,9 cm dal livello minimo. E' il risultato di un calo pressoché costante iniziato intorno alla fine di agosto e proseguito, senza interruzioni di rilievo, fino ad oggi.

Si attendono quindi le piogge autunnali - già per mercoledì 15 ottobre è previsto un peggioramento del meteo - per vedere porti e darsene, ora quasi in secca, riempirsi nuovamente di acqua, spiagge arretrare e pontili risollevarsi, compresi quelli della navigazione di linea.