Lindy Klim, principessa del Bali: "Lago di Como, sei bellissimo"

Anche i nobili cantano amore per il Lago di Como. Lindy Klim, nipote del re di Denpasar, Bali, vanta con orgoglio il suo stato reale mentre è in visita in questi giorni sul Lago di Como, come riporta con enfasi il quotidiano australiano Daily Mail che ha dedicato un lungo articolo alla vacanza alla bella Lindy, 39 anni, madre di 4 figli, nata sull'isola indonesiana da un principe della famiglia reale di Denpasar e da madre australiana. Ieri, la principessa e modella, ha sfoggiato il suo guardaroba da designer mentre navigava a bordo di un motoscafo Riva sul lago, definito così: "Lake Como, you beautiful thing". Il quotidiano fa poi notare che Lindy Klim sfoggiava un marsupio Prada ed eleganti occhiali da sole Yves Saint Laurent.

In altre foto, postate in questi giorni sempre su Instagram, Lindy Klim indossa al Grand Hotel di Tremezzo alcuni capi della sua collezione di lusso Rama Voyage.