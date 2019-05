Lido di Villa Olmo, firmato il contratto: ora riapertura possibile

Torna a vivere il lido di Villa Olmo a Como. Gli storici gestori Giorgio Porta e Maurizio Locatelli hanno firmato martedì 7 maggio 2019 il contratto di concessione dell'impianto e già dal giorno dopo potranno tornare a operare nella struttura. Finalmente una svolta dopo dopo mesi di incertezza sul futuro dell'impianto, chiuso da più di un anno dopo una lunga battaglia legale tra il comune e la società Sport Management, che si era inizialmente aggiudicata l’appalto. Il lido era quindi tornato agli ex gestori, ma poi era rimasto chiuso: la prima estate comasca senza la struttura.

Adesso sarà necessario effettuare i lavori di messa in funzione dell'impianto e di ripristino per riportare la struttura alla piena efficienza in vista della prossima riapertura, anche se ancora non si conosce la data certa.

L'attesa dunque sembra essere quasi finita e presto i comaschi dovrebbero poter tornare a prendere il sole e fare il bagno al lido.