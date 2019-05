Riapre il Lido di Villa Olmo: i nuovi prezzi

Tutto pronto per la riapertura del Lido di Villa Olmo. Giorgio Porta, gestore del lido insieme a Maurizio Locatelli, ha fatto sapere che "il bar riapre già a partire da sabato 1 giugno mentre per le piscine bisognerà aspettare ancora una settimana o al massimo una decina di giorni". Infatti, gli operai stanno lavorando per riparare alcune perdite delle vasche e si spera di poter aprire le piscine al pubblico già da week-end dell'8-9 giugno 2019. Al più tardi la riapertura slitterà a metà della settimana successiva. ANche la spiagia è stata sistemata e rinnovata.

Intanto sono già pronti i nuovi prezzi per gli ingressi e i noleggi (alcuni sono ri9masti invariati rispetto alle scorse stagioni).

I prezzi

L'ingresso per gli adulti costerà 8,5 euro per tutto il giorno, 6 euro per il pomeridiano. Per i bambini 4,5 euro tutto il giorno e 3 euro il pomeridiano. Invariato rispetto agli scorsi anni il prezzo del noleggio dell'ombrellone che resta di 3 euro mentre il lettino è aumentato di soli cionquanta centesimi, salendo così a 5,5 euro (il prezzo non veniva ritoccato dal 2014).